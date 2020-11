Bergen myker opp fempersonersregelen

innenriks

– Vi har gått fra en utflating før helgen til starten på en nedadgående trend, sa byrådsleder Roger Valhammer da han møtte pressen i Bergen mandag.

– Vi er virkelig på rett vei slik det ser ut nå.

Det siste døgnet har 26 personer fått påvist korona i Bergen. Det er tre mer enn i går. Samme dag forrige uke ble det registrert 93 smittetilfeller.

Men strenge lokale regler er fortsatt nødvendig for å få smittetrykket videre ned, ifølge Valhammer. Byrådet har derfor vedtatt at den lokale smittevernforskriften skal forlenges i to uker til og med 6. desember.

– Vi frykter at en for tidlig oppmyking av tiltakspakken vil føre til ny økning og nye større utbrudd, sa Valhammer.

Det skal gjøres en ny vurdering om én uke.

Samtidig justeres den såkalte fempersonersregelen. I dag er det forbudt å samles mer enn fem personer i private sammenkomster, men nå legges det inn et unntak i bestemmelsen om at husstander med fire eller flere medlemmer fra tirsdag av kan ha to gjester på besøk.

Mandag ble det også kjent at en beboer på Domkirkehjemmet i byen døde søndag kveld som følge av covid-19.

