Siv Jensen: – Det er fortsatt betydelig avstand

innenriks

Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen satt selv i førersetet i elbilen da hun ankom til Statsministerens kontor kort tid før klokka 11 søndag.

– Målet er å virkelighetsorientere regjeringen, få de til å skjønne at de må strekke seg for at vi skal komme i mål, sa hun til pressen som hadde møtt opp utenfor.

En drøy time senere kom hun ut igjen. En vanskelig situasjon, oppsummerte hun.

– Vi har gått igjennom de problemstillingene som er mellom oss. Vi kjenner hverandres posisjoner, men vi er altså ikke enige, sa Jensen til TV 2s reporter på stedet.

– Det er fortsatt betydelig avstand mellom partiene, sa hun.

Løftet til partiledernivå

Budsjettforhandlingene er nå løftet til partiledernivå etter at finanspolitikerne på Stortinget ikke klarte å bli enige innen fristen de hadde satt for seg selv.

Overfor NTB trekker Jensen fram kvoteflyktninger, avgifter på grensehandelsutsatte varer, pensjon, asfaltering, sikring av rasutsatte veier og riving av bomstasjoner som viktige saker partiet ønsker å få gjennomslag for i sluttfasen av forhandlingene.

– Budsjettforhandlinger er alltid krevende. Jeg har vært i mange budsjettforhandlinger i mitt liv. Og det handler om å få de gjennomslagene som skal til, sa Jensen til NTB på vei inn til søndagens møte.

– Du må huske på at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering fordi vi ikke fikk nok gjennomslag. Nå har regjeringen anledning til å vise oss at de kommer oss i møte.

På overtid

Forhandlingene er på overtid. Regjeringspartiene hadde i utgangspunktet frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.

Beslutningen om å løfte samtalene til øverste nivå, ble tatt lørdag ettermiddag.

– Nå er det noen spørsmål i forhandlingene som gjenstår som regjeringspartiene har varslet Frp om at må tas på partiledernivå, slik at forhandlingene fortsetter der, sa Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur på vei ut av lørdagens møte.

