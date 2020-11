Nannestad innfører munnbindpåbud og forbyr sammenkomster med mer enn ti personer

innenriks

I tillegg blir det forbudt med private sammenkomster med mer enn ti personer og et krav om å holde minst én meter. Det innføres stans i breddeidrett for voksne og stans i innendørs trening for barn og unge under 20 år.

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind.

Tiltakene kommer etter at samtlige 568 elever og 70 lærere ved Nannestad ungdomsskole er satt i karantene. Lørdag kveld fikk to ungdomsskoleelever og ytterligere åtte personer påvist koronaviruset.

(©NTB)