Ikea tredoblet resultatet under koronakrisen

– Vi så salgsveksten hoppe allerede den første uken, sier administrerende direktør Clare Rodgers i Ikea Norge til E24.

Møbel og interiørgiganten solgte varer og tjenester for 8,75 milliarder kroner i forrige regnskapsår, 440 millioner mer enn året før. Resultatet etter skatt endte på 368 millioner kroner mot 126 millioner året før. Ikke siden 2014 har Ikea tjent så gode penger i Norge.

Ikea operer med avvikende regnskapsår som begynner i september og slutter i august. Dermed er bare halve regnskapet farget av koronakrisen. Da krisen traff Norge i mars hadde Ikea-sjefen en rekke krisescenarioer på bordet. En av dem var full nedstenging, noe som skjedde i Ikea-varehus i en rekke andre europeiske land.

– Vi er utrolig takknemlige for at vi fikk lov til å holde varehusene åpne mens store deler av landet var stengt ned. Våre 3.100 medarbeidere har vist en imponerende innsats, fleksibilitet og endringsvilje, og vi er glade for at vi kunne betale ut en bonus som var ekstra velfortjent i år, sier Clare Rodgers.

