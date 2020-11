574 nye koronasmittede registrert siste døgn

innenriks

Det er 96 færre enn dagen før og 123 færre enn natt til lørdag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.580 nye smittetilfeller i Norge. Vel 2,1 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

127 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det er elleve færre enn dagen før og andre dag på rad at tallet på innlagte går ned.

Til sammen er 307 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast.

To av tre døde, 64 prosent, er over 80 år gamle, mens 13 prosent er under 70 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om sju dødsfall.

(©NTB)