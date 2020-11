innenriks

Konsernet skal fortsette å operere under merkenavnet Strawberry Publishing, opplyser Bonnier i en pressemelding.

Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books gleder seg til å ønske nye kollegaer og forfattere velkommen.

– Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss. At Strawberrys forfattere, ansatte og eiere har satt et så stort avtrykk på det norske bokmarkedet på så kort tid, er intet mindre enn imponerende, sier han.