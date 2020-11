Kirkens SOS: Mange gir uttrykk for «koronaangst»

innenriks

– Andelen samtaler som omhandler koronaviruset har økt betraktelig den siste tiden, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal til Dagen.

Den første uken i oktober handlet rundt fem prosent av samtalene om viruset, men siden da har tallet økt jevnt og trutt. I starten av denne uken var antall koronahenvendelser steget til 19 prosent – og mange gir uttrykk for «koronaangst», skriver avisen.

Heimdal sier han forventer at pågangen vil øke i tiden fremover, både på grunn av koronakrisen og at førjulstiden for alvor nærmer seg.

