Ingen enighet om krisepakken søndag kveld

innenriks

– Jeg hadde håpet at vi skulle komme i mål i løpet av helgen, men det har gått smått med regjeringspartiene. Frp er opptatt av å finne løsninger som sikrer bedriftene og jobbene til folk. Nå fortsetter vi det viktige arbeidet i morgen, skriver Frps forhandler Sylvi Listhaug i en sms til NTB i 20.40-tiden.

Fremskrittspartiet forhandler med regjeringspartiene på Stortinget om den nye krisepakken til koronarammede bedrifter, samt om statsbudsjettet til neste år.

Frp har hele tiden vært klar på at det haster å komme til en delenighet om krisepakken for å hjelpe koronarammede bedrifter og har anklaget regjeringspartiene for trenering.

– Det vanlige forhandlingsspillet

Tidligere søndag slo statsminister Erna Solberg (H) tilbake mot anklagene og hevdet at regjeringen har lagt store innrømmelser på bordet.

– Dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sier Solberg om beskyldningene til NTB søndag.

– Jeg tror vi har lagt på bordet ting som vil oppfattes som veldig bra for næringslivet i forbindelse med kompensasjonsordningen. Vi har gitt gode innrømmelser og forbedringer, sier Solberg.

Frp-leder Siv Jensen reagerer på uttalelsene:

– Noe spill er det ikke fra vår side. Nå er det om å gjøre at krisepakken blir bra nok, uttaler hun.

17,7 milliarder kroner

Regjeringens la tirsdag fram nye krisepakker på til sammen 17,7 milliarder kroner for å hjelpe norsk næringsliv og kommunene gjennom koronakrisen. Frp mener det ikke er nok.

Partiet krever blant annet at kompensasjonsnivået i den generelle kompensasjonsordningen økes til 80 prosent fra regjeringens forslag på 60 til 70 prosent. De krever også at ordningen med lav moms videreføres og at flypassasjeravgiften fjernes.

Bedre ordninger for luftfarten og pakkereisearrangører, samt grep for å bedre permitteringsordningen, er blant andre krav.

