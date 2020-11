43 nye smittede registrert siste døgn etter religiøs samling i Lyngdal

innenriks

Lyngdal kommune nærmer seg nå full nedstengning, skriver Lyngdals Avis.

– Smittesituasjonen i Lyngdal har det siste døgnet tatt en dramatisk vending. I løpet av lørdagen har kommunen fått melding om til sammen 26 nye smittetilfeller i Lyngdal. Så langt. Kommunen går til politianmeldelse for brudd på smittevernloven, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen varslet først om et mulig utbrudd fredag da to av deltakerne hadde testet positivt. Over 150 personer ble testet fredag, og 163 er i karantene.

(©NTB)