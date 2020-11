Statsministeren opplever samarbeidet med innvandrergruppene som godt

innenriks

– Vi vet at det er en utfordring å nå ut til alle innvandrergrupper med korrekt informasjon. Dette er grupper som følger mindre med på norske nyhetssendinger. Derfor har det vært viktig for oss å samarbeide med dem som er tett på for å spre informasjon, sa statsministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

– Jeg opplever nå at vi har et godt samarbeid med innvandrergrupper over hele landet. Helsetjenestene er også flinke til å bruke helsepersonell med innvandrerbakgrunn for å komme godt ut med informasjon, sa hun videre.

Andelen utenlandskfødte av de koronasmittede i uke 45, var 37 prosent, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport. Antall inneliggende med covid-19 født utenfor Norge var 54 prosent.

Solberg oppfordret også folk til ikke å henge ut enkeltgrupper og beskylde dem for å spre smitte i samfunnet.

– Det er altså ikke greit. Vi skal ta vare på hverandre, ikke hetse hverandre.

