Statsministeren med pekefinger til ungdommen

innenriks

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag ga statsministeren uttrykk for at hun var bekymret for at smitteøkningen de siste ukene har vært stor i aldersgruppen 13 til 19 år.

– Også dere må ha minst mulig kontakt med andre, holde god avstand til dem dere er sammen med, vaske hendene godt og være hjemme når dere er syke, sa Solberg til ungdommen, før hun la til:

– Husk at dette gjør vi i solidaritet med dem som er eldre og andre sårbare grupper, slik at vi slipper å ha like strenge tiltak gjennom hele desember og at vi kan feire jul sammen med dem vi er glade i.

