Asker og Bærum snur – stenger treningssentre og stopper skjenking

Det opplyser Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og Asker-ordfører Lene Conradi (H) i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi anbefaler å stenge treningssentre og stopper skjenkingen med umiddelbar virkning, etter at vi fått en tydelig henstilling fra helsemyndighetene. Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier de.

Bærum og Asker kommune har i motsetning til Oslo og andre kommuner i østlandsområdet ikke innført stengte treningssentre og skjenkeforbud som et koronatiltak.

Kø utenfor treningssenter

Tirsdag kveld var det oppslag i flere medier om at det var lang kø utenfor flere treningssentre i Bærum. Angivelig skal flere av dem som trente på sentrene, ha kommet fra hovedstaden.

Helseminister Bent Høie (H) har bedt folk om ikke å reise over kommunegrensa for å trene og drikke øl.

Tirsdag kveld sa han til NTB at regjeringen fortløpende vurderer de regionale tiltakene basert på innspill fra Fylkesmennene og Helsedirektoratet, som følger med på smitteutviklingen og hvordan kommunene følger opp med tiltak.

Formannskapsmøte onsdag ettermiddag

I både Asker og Bærum kommune er formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte onsdag klokka 15. Der skal forskriften etter planen endres slik at den blir tilnærmet lik forskriften i Oslo.

Det innebærer også nedstengning av steder der folk møtes for aktivitet, som svømmehaller, bowling og lignende.

– Dette får svært uheldige konsekvenser for næringene, men vi ser oss nødt til å følge nasjonale helsemyndighetenes klare melding, sier ordførerne.