Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap

Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant grunnleggerne i selskapet og tar over som plattformsjef på Draugen om to uker, skriver VG.

Oljeplattformen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke framlagt planer for reparasjon, skriver Petroleumstilsynet i rapporten. Dette er nødvendig for at brønnene skal være tette og skal hindre at olje eller gass lekker ut.

De omtaler avvikene som alvorlige og har gitt Okea tre konkrete pålegg. I tillegg er de gitt fire anbefalinger til forbedringer, opplyser selskapet på sine nettsider.

Konstruktiv dialog

Borten Moe er fortsatt medeier i selskapet, men sier han ikke har noen rolle i dette.

– Jeg har gått som lærling på plattformen det siste året. Brønnene dette gjelder, ble stengt ned i vår, sier Borten Moe til VG.

Operatørselskapet har frist til 1. mars 2021 å rette manglene og må dokumentere hvordan dette skal gjøres så tidlig som 1. desember.

På nettsidene skriver Okea at en plan kommer til å bli levert inn innen fristen.

– Okea anerkjenner det viktige arbeidet som er gjennomført av Petroleumstilsynet og har en konstruktiv dialog angående pålegget, heter det i pressemeldingen.

Må ta ansvar

Okea er ansvarlig for at minst to barrierer er på plass, opplyser Petroleumstilsynet.

– Vi har tillit til at Okea som ansvarlig operatør benytter den dokumentasjonen som er tilgjengelig, og tar ansvar hvis det skulle være nødvendig å stenge enkeltbrønner eller deler av virksomheten, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet, til VG.

Draugenfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken utenfor kysten av Nord-Trøndelag. Utvinningen startet i oktober 1993.

Okea overtok operatøransvaret fra Shell i desember 2018 og har samtykke fram til 2024. Det er i dag 6 brønner på Draugen-plattformen med 16 tilknyttede havbunnsbrønner.

Miljøvernorganisasjoner kritiske

Bellona opplyser i en pressemelding at de har klaget inn pålegget til Arbeids- og sosialdepartementet ettersom Petroleumstilsynet enn så lenge tillater driften å fortsette.

Naturvernorganisasjonen ber departementet vurdere å stanse produksjonen på Draugen inntil sikkerhetsnivået er tilbake på et tilstrekkelig nivå.

Greenpeace er kritisk til det de mener er rolleblanding og mener Borten Moe ikke kan være både medeier i Okea og plattformsjef samtidig.

– Plattformsjefens ansvar er å stoppe driften når det er nødvendig, selv når det koster penger for selskapet. Vi synes det er oppsiktsvekkende å i det hele tatt tenke tanken å blande roller på denne måter, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge i en kommentar til NTB.

