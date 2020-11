Oslo-folk til Bærum for å trene

innenriks

Ifølge Budstikka gikk køen helt fra inngangen til en parkeringskjeller.

– Hvorfor jeg ikke heller tar en joggetur? Fordi det ikke er det samme som å trene på et treningssenter. For meg er det i hvert fall ikke et alternativ, forteller en 16-åring fra Oslo.

Ingen av de ansatte ved treningssenteret på Bekkestua ville tirsdag uttale seg om hvilke virkemidler de vil ta i bruk på grunn av den store pågangen. Tidligere på dagen sa regionsjef Niklas Ursin følgende:

– Vi har hatt fire millioner besøkende, og det er ikke påvist smitte fra et medlem til et annet.

Asker og Bærum er unntakene

Mens andre større kommuner rundt Oslo har vedtatt å følge hovedstadens koronatiltak, valgte både Asker og Bærum en noe annen linje. Tiltakene i de to kommune regnes som strenge, men omfatter ikke blant annet stengte treningssentre og skjenkestopp.

– Vi har tatt utgangspunkt i tiltakene i Oslo, samtidig som vi i tråd med føringer fra regjering og helsemyndigheter skal legge vår lokale smittesituasjonen til grunn. Det gjør at Bærums tiltak på en del områder skiller seg noe fra Oslo. Det har vært tett og god dialog med andre kommuner i hovedstadsregionen, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i en pressemelding mandag.

Høie: – Ikke greit

På en pressekonferanse mandag var helse- omsorgsminister Bent Høie (H) helt tydelig på at Oslos innbyggerne bør ikke dra til Bærum for å trene og drikke øl.

– Det er ikke greit, svarte han på spørsmål fra NTB.

Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær i Bærum er ikke bekymret for trenings- eller ølbesøk fra Oslo, skriver Aftenposten.

– Vi har ikke erfaring med at det skjer i særlig stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og virksomheter som bryter smittereglene, blir stengt. Kommunen har skjerpet sin tilsynsvirksomhet i tiden som kommer, sa hun tidligere tirsdag.

Til Budstikka har helsedirektør Bjørn Guldvog tidligere opplyst at regjeringen skal vurdere tiltakene i Asker og Bærum senere.

Ansatte passer på

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen, forteller at deres medlemmer ikke har hatt noen stor økning sammenlignet med tidligere denne høsten.

– Vi har på forhånd iverksatt ekstra tiltak, for å kunne håndtere dette godt, skriver hun i en kommentar til NTB.

Blant annet omfatter det apper som forteller kundene når det er god kapasitet, utvidede åpningstider for å spre trafikken og ekstra bemanning i resepsjonene for å sørge for at alle har på seg munnbind og vasker hendene med sprit, samt at medlemmene holder avstand hvis det oppstår kø.

