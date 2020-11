Norge kan få to millioner doser av Pfizer-vaksine

innenriks

Norges befolkningsjusterte andel gjennom EU-samarbeidet utgjør anslagsvis 1 prosent av volumet, opplyser statssekretær Maria Bjerke Jahrmann i Helse- og omsorgsdepartementet til Aftenposten.

Det betyr at Norge kan få om lag to millioner doser. Men Jahrmann understreker at det er foreløpig uavklart nøyaktig hvordan dosene fordeles mellom landene i Europa.

Foreløpige resultater viser at vaksinen til Pfizer og BioNTech var 90 prosent effektiv. Tirsdag ble EU enige med legemiddelgigantene om en avtale som omfatter 200 millioner doser med opsjon på ytterligere 100 millioner.

