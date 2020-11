E24: Norwegian søkte om 4–5 milliarder – fikk nei

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) sa mandag at Norwegian hadde bedt om et betydelig beløp, og det var for risikabelt å gå inn i Norwegian på grunn av selskapets finansielle struktur.

– Norwegian er et selskap med over 40 milliarder i gjeld. Det å gå inn i et slikt selskap med fellesskapets midler vil medføre en betydelig risiko, sa Nybø.

Kilder med innsyn i prosessen opplyser til E24 at Norwegian søkte regjeringen om mellom fire og fem milliarder kroner.

Verken Norwegian eller Næringsdepartementet ville kommentere den spesifikke summen mandag.

Norwegian permitterer ytterligere 1.600 ansatte etter at regjeringen avslo å gi finansiell støtte til flyselskapet for å komme gjennom koronakrisen.

Konsernsjef Jacob Schram omtalte regjeringens beskjed som en knyttneve i magen, og han la heller ikke skjul på at faren for konkurs er til stede.

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer, sa Schram på en pressekonferanse mandag formiddag.

Analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets tror derimot at vi også kommer til å fly med Norwegian også meste år. Grunnen er at selskapet kommer til å søke om konkursbeskyttelse i Irland eller USA.

– Men dagens aksjonærer vil tape nesten alt, sier han til Finansavisen.

Tirsdag legger selskapet fram resultatet for 3. kvartal 2020.

