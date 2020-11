LO slår krisealarm for norsk luftfart

innenriks

– Regjeringen sa nei til å bli med i emisjonen i SAS. Den har sagt nei til å bidra med egenkapital i Norwegian. Mer gjeld er ikke det luftfarten trenger nå. Det regjeringen gjør, er ikke nok, og det virker heller ikke som om den har en plan for luftfarten fremover, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO i en pressemelding.

Flytrafikken er i år nede om lag 70 prosent sammenlignet med i fjor, og LO frykter at luftfarten kan være rammet av koronakrisen helt fram til 2023.

– Vi har bedt om at det må komme flere tiltak for luftfarten enn dyre låneordninger. Det er positivt at avgiftsnivået har blitt lavere og at staten kjøper FOT-ruter, men det monner ikke når luftfarten står i en så dyp krise, sier Følsvik.

Mandag varslet regjeringen nye tiltak for luftfarten. Blant annet foreslår de å bevilge et betydelig beløp til kjøp av et minimumstilbud på innenlands flyruter. De vil også utvide lånegarantiordningen for luftfarten.

– Det ser ikke ut som om regjeringen har tatt innover seg at et minimumstilbud vil ramme folk flest, næringsliv og distriktene svært hardt. Regjeringens hovedmålsetting må være å sikre kritisk nasjonal infrastruktur, og at det skal finnes en luftfart i Norge etter krisen, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, som mener at norsk luftfart nå er i ferd med å rakne.

(©NTB)