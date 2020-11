Koronatiltak tvinger Thon Hotels til permittering

innenriks

En såkalt sosial nedstenging i Oslo og skjerpede smitteverntiltak i Bergen legger stein til byrden for en næring som så vidt hadde et hotellbelegg over 20 prosent i oktober, skriver Dagens Næringsliv.

Hotellkjeden har 16 hoteller bare i Oslo, flere enn både Scandic og Nordic Choice.

– Vi får jo ikke holde arrangementer innendørs, noe som betyr at det er slutt på både kurs, konferanser og selskapeligheter, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

Han sier til DN at hotellkjeden står overfor full permittering av de ansatte, men lover at det ikke kommer masseoppsigelser foreløpig.

– Det er åpenbart at det vil komme oppsigelser, men det er for tidlig å si noe om hvor mange, sier Thorvaldsen.

(©NTB)