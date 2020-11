Solberg sier at hun ikke vil savne uforutsigbarheten til Trump

innenriks

– Trump har vært en annerledes-politiker. Han har dyrket overraskelser og uforutsigbarheten. Det er krevende for de allierte og de som skal jobbe sammen, sier Solberg.

– Vi synes jo at stabilitet er bra og at uforutsigbarhet er en utfordring. Jeg kommer til nok ikke til å savne uforutsigbarheten. Jeg håper at vi nå får se de lange linjene i amerikanske politikk, sier hun videre.

Hun kommer nå raskt til å opprette en dialog med den nye administrasjonen til Joe Biden, og sier at hun framover forventer kontinuitet i arbeidet med USA.

– Biden er nok mer forutsigbar. Det skaper med stabilitet for alle rundt, noe som er en mulighet til allierte å kanskje vite hva de møter, sier Solberg.

På spørsmål om ikke Biden blir en mer kjedelig president, svarer hun:

– Jeg har møtt han, og han er et varmt menneske med et sterkt engasjement, sier hun.

(©NTB)