Frp vil stanse byggestart for nytt regjeringskvartal

Mandag legger Frp fram sitt alternative budsjett. Der foreslår de å kutte hele den foreslåtte bevilgningen fra regjeringen på 1,3 milliarder kroner til å starte byggingen av regjeringskvartalet.

– Vi mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med flere ulike alternativer og kostnadsbesparende tiltak, sier Sivert Bjørnstad (Frp) i finanskomiteen til Aftenposten.

Bjørnstad kaller det nye regjeringskvartalet et «råflott prestisjeprosjekt for regjeringen».

– Å bruke et sted mellom 30 og 40 milliarder kroner på offentlige kontorbygg i Oslo vitner om dårlig kostnadskontroll og stormannsgalskap, sier han.

Bjørnstad kaller det er uforståelig at der mulig å bruke like under 300.000 kroner per kvadratmeter i prosjektet og han peker på at det bygges nye sykehus både i Drammen og Stavanger for rundt 80.000 kroner per kvadratmeter

Det første av tre byggetrinn i det nye regjeringskvartalet skulle etter planen starte opp i 2020. Prosjektet er forventet å være ferdig i 2029.

