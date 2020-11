To pågrepet etter våpenfunn i Oslo – mistenker gjengoppgjør

innenriks

Oslo politidistrikt opplyser at de ved 19.30-tiden lørdag kveld fikk meldinger fra flere som bodde i området ved Dal og Brenna sør i Oslo lørdag kveld om at en mann var blitt sett med skytevåpen utenfor et hus i området. Flere politipatruljer og politihelikopter rykket til området.

– Da vi kom til stedet, var mannen borte, men politiet finner to skarpladde våpen i en søppelbøtte. Disse våpnene greier vi å knytte til to personer, en mann og en dame i 20-årene. Ingen skudd er avfyrt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet utelukker ikke at hendelsen har noe å gjøre med et pågående gjengoppgjør eller en konflikt i dette miljøet.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå i detaljer om hva politiet vet, men vi mener å ha god grunn for å koble de to pågrepne til våpnene, sier Stokkli.

Politiet avsluttet den aktive aksjonen i nabolaget først etter klokka 21.30 lørdag kveld, men etterforsker saken videre.

