Grande: – Venstre kunne ha røket ut av regjeringen på grunn av bompengestriden

I juni i fjor kom Frps landsstyre med seks bompengekrav til de tre andre regjeringspartiene, og Grande skriver at Siv Jensen ga uttrykk for at det ville bli en regjeringskrise hvis ikke de andre partiene bøyde av.

Hun beskriver at stemningen på et gitt tidspunkt var så dårlig at «det ikke var mulig å sitte alle fire partilederne i samme rom mens vi diskuterte bompengesaken», ifølge Aftenposten.

Ifølge Grande var Erna Solberg og Grande blitt enige om en skisse til løsning. Dersom Venstre sa ja til den, skulle Frp få valget mellom å akseptere resultatet og forlate regjeringen.

Venstre sa ja, men Frp sa nei. Ifølge Grande valgte Solberg deretter en annen strategi, nemlig å gi både Frp og Venstre et ultimatum.

«Jeg hadde lagt hodet på blokka i gruppa dagen før og sagt at Erna hadde gitt meg et løfte – at det kom til å bli som vi håpet på. Nå risikerte jeg å miste all autoriteten jeg hadde hatt i gruppa», skriver Grande om møtet i Venstres stortingsgruppe som valgte å si ja.

Grande skriver at det var de tre statssekretærene Audun Rødningsby, Jan-Christian Kolstø og Geir Olsen, som overbeviste gruppa etter at hun selv mente at hvis hun frontet dette ville noen andre i gruppa bruke anledningen til å påføre henne et gigantisk nederlag og stemme for at partiet skulle gå ut av regjeringen, noe hun var motstander av.

Grande skriver ikke hvem disse andre var, men ifølge Aftenposten kommer hun med spark til både Abid Raja og hans støttespiller Carl-Erik Grimstad.

