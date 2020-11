Byggenæringens Landsforening frykter nye innreiseregler vil føre til stans i prosjekter

innenriks

Nye innreiseregler kan i realiteten bety et innreiseforbud for mange utenlandske arbeidstakere, mener Byggenæringens Landsforening (BNL). De frykter at det vil kunne gå ut over fremdriften på påbegynte byggeprosjekter.

– Dagens byggeaktivitet er på inngåtte kontrakter. For de bedriftene som ikke kan fylle sine kontraktsvilkår, vil dette ramme hardt, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

De etterlyser nå en kompensasjonsordning for næringen.

– Det vil være svært viktig at vi får på plass en kompensasjonsordning for de bedriftene som ikke kan oppfylle kontraktene som er inngått med enten private eller offentlige byggherrer, sier Sandnes.

