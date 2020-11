Tolv koronasmittede tilknyttet sykehjem i Lier

innenriks

Fredag ble det bekreftet smitte hos to ansatte ved sykehjemmet. Fem dager senere har til sammen fem ansatte og sju beboere fått påvist viruset, skriver Lierposten.

Virksomhetsleder Lill Solheim Rustad opplyser imidlertid overfor avisa at smitten nå er under kontroll ved sykehjemmet, ettersom alle beboerne ble satt i karantene på rommene sine da de første smittetilfellene ble kjent.

– Så har det kommet flere positive tester etter hvert. Nå som vi går med smittevernutstyr, er det ikke fare for at vi smitter hverandre, og vi har smitten under kontroll, sier hun.

Etter en økning i smittetilfellene i Lier kommune både på sykehjem og på skoler de siste dagene, er det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag klokka 16.30.

(©NTB)