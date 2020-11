Oslos skolebyråd med presisering av smitteregler for videregående skoler

innenriks

De videregående skolene i hovedstaden har nå gult nivå, som betyr moderate smitteverntiltak, og ifølge Aftenposten vurderte kommunen å gå over til rødt, men endte opp med å fortsette på gult nivå.

Skolebyråden sendte imidlertid ut nye presiseringer tirsdag til Utdanningsetaten om smitteverntiltak ved videregående skoler.

Disse presiseringene inkluderer påbud om hjemmekontor for de ansatte når det er praktisk mulig, at møter mellom ansatte først og fremst skal foregå digitalt og at hjemmeundervisning skal tas i bruk når smittevernet ikke kan opprettholdes.

– Vi har grundig vurdert om det er tiden for rødt nivå. Dette er en type vurdering vi plikter å gjøre, sier Thorkildsen.

Å gå inn med rødt nivå betyr ganske omfattende tiltak, og i samråd med helsemyndighetene har Oslo endt på å fortsette med gult.

– Dette er en tydeliggjøring. Det skal ikke være noe tvil om hva som gjelder, sier Thorkildsen.

