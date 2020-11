Norge eksporterte sjømat for 10,4 milliarder i oktober

innenriks

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 10,4 milliarder kroner i oktober. Det er 573 millioner mindre enn oktober i fjor, men likevel er det måneden med tredje høyest eksportverdi noen gang, opplyser rådet.

– Koronakrisen preger fortsatt både Norge og resten av verden. Likevel ser vi at sjømateksporten nesten tangerer verdien fra oktober i fjor, som var tidenes høyeste eksportmåned, sier markedsdirektør Tom-Jørgen Gangsø i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 87,2 milliarder kroner. I mengde ble det solgt 4 prosent mer laks enn på samme tid i fjor, men verdien var likevel 2 prosent lavere. Eksportprisen i oktober var 48,57 kroner, noe som er 6 prosent lavere enn oktober i fjor. Det har vært mindre eksport til Kina og Israel, og på grunn av koronapandemien har etterspørselen etter laks i restaurantmarkedet falt.

Også prisen for andre fiskeprodukter falt på grunn av koronautbruddet. Eksporten av klippfisk har falt merkbart, og for kommende eksport av tørrfisk, som særlig selges til Italia, ser det dystert ut etter et fall i salget der på 42 prosent så langt.

– Nye innstramminger bidrar til økt usikkerhet rundt den fremtidige etterspørselen etter tørrfisk, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

(©NTB)