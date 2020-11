38 nye koronasmittede i Drammen

innenriks

For 32 av de 38 nye tilfellene er det kartlagt en mulig smittevei. For fire tilfeller vet man ikke hvor smitten stammer fra, mens det fortsatt gjøres smittesporing for de to siste.

Blant de nye smittede er både elever og ansatte ved flere skoler, og flere skoleklasser er derfor satt i karantene.

De 216 tilfellene den siste uka er ti flere enn det til sammen ble registrert fra mars og fram til sommerferien. Totalt er det påvist 621 tilfeller av covid-19 i kommunen, som innfører en rekke skjerpede smitteverntiltak torsdag.

Blant de nye tiltakene er påbud om munnbind på kollektivreiser der det ikke er mulig å holde en meters avstand, som også gjelder innendørs på stasjonsområder.

Det samme gjelder for butikker, på kjøpesentre, serveringssteder, i bedehus og i lokaler for kultur- og sportsarrangementer.

Samtidig begrenses skjenketidene, og det blir strengere regler for arrangementer.

