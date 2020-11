innenriks

Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune. Tallet er likevel en oppgang fra dagen før da 89 nye smittede ble registrert.

I alt er det nå registrert 1.192 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Stovner er bydelen som har flest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 303,2 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 276,5 smittede per 100.000.

