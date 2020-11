Rekord i antall påviste smittetilfeller i Asker og Bærum

innenriks

I Bærum ble det meldt om 39 nye covid-19-smittede i helgen. Tallene fra Asker viste 12 nye tilfeller, skriver Budstikka. Det er det høyeste antallet registrerte tilfeller i Asker og Bærum siden pandemien startet.

Helgen i uke 13, 28.–29. mars, har hatt nest mest smittede med 31 tilfeller.

Det testes imidlertid langt flere nå enn i starten av pandemien.

Sist uke viser testtallene for Asker og Bærum at kommunene ligger an til å ha utført godt over 2.000 koronatester hver. I uke 13 ble 433 personer testet i Bærum, mens 178 ble testet i Asker.

