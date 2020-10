Knut Marius Djupvik vant Stjernekamp

innenriks

– Det føles fantastisk. Jeg er ubegripelig glad, sier Djupvik til NRK.

– Jeg er lei meg, men det er fordi det er over. Jeg skal ikke se disse folkene ukentlig lenger. Jeg har blitt glad i folk, sa Lyng.

I finalen framførte de hver sin låt fra eget repertoar. For Djupviks del var det «Hjelpe me å hjelp», mens Lyng valgte «Kvitt flagg». De skulle også velge blant låter de har framført tidligere i konkurransen. Djupvik gikk for «With a Little Help from My Friends» – opprinnelig utgitt av The Beatles, men også kjent i Joe Cockers versjon – mens Lyng gikk for «Run This Town» med Jay-Z, Rihanna og Kanye West.

Artistene avsluttet finalen med en fritt valgt låt. For Sandra Lyngs del falt valget på «Titanium» med David Guetta og Sia. Djupvik valgte Queens «The Show Must Go On».

Knut Marius Djupvik er 32 år og kommer opprinnelig fra Tomrefjord i Vestnes i Møre og Romsdal. Han ble kjent for det store publikum da han i 2013 vant The Voice. Den allsidige sangeren har blant annet hatt roller i flere musikaloppsetninger, som «Jesus Christ Superstar», «Chess» og «Vi elsker ABBA». I tillegg er han frontfigur i ellevemannsbandet Red Hot.

