Fordi de to smittede har ukjent smittevei, karakteriseres smitten som et utbrudd, sier ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, til VG.

– Det testes bredt, og det er satt karantene i stort omfang. Det vi vet er at de har vært i leir omtrent de to siste ukene, så de har ukjent smittekilde. Det er derfor karakterisert som et utbrudd. De er smittet her, men vi vet ikke hvor, sier Heimdal.

Bardu kommune satt krisestab, melder Nye Troms. Kommunen skal holde pressekonferanse klokka 13 torsdag.

