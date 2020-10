Melby: – Det skal ikke kuttes i skolene for å spare til koronatiltak

innenriks

– Hvis en barnehagelærer er syk og må holde seg hjemme, skal det settes inn vikar. Det skal ikke kuttes i tiltak i skolen for å spare penger til koronatiltak, sa Melby.

Regjeringen lovte torsdag 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene neste år.

– Vi er alle enige om at barn og unges utdanning ikke skal bli skadelidende under koronakrisen. Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi bevilger penger nasjonalt. Barn og unge bør få en stor del av de sju milliardene ekstra for 2021, sa Melby.

(©NTB)