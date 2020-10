Ny maskin gjør det mulig å resirkulere isopor

innenriks

Ved å rive isoporen i stykker og presse den sammen til blokker, kan maskinen ved gjenvinningsstasjonen ved Skogsvåg i Øygarden at plastmaterialet kan fraktes bort og resirkuleres.

– Tanken her er at en får presset ut luften, gjør det til en kompakt masse, som deretter kan fraktalt økovennlig til et gjenvinningsanlegg, vaktleder Richard Saure til NRK.

Maskinen i Øygarden er én av to i Norge. Den andre befinner seg i Stavanger. Begge er eid av returselskapet Norsirk.

– Med denne metoden kan vi garantere at vi kan gjenvinne 90 prosent av det som blir komprimert, sier fagsjef for emballasje Eva Therese Maritdatter i Norsirk.

– Dette er starten på en trend, legger hun til.

