Mann døde etter påkjørsel i Moss

Øst politidistrikt meldte på Twitter like etter klokken 10 at en mann var blitt påkjørt ved Mosseporten. Rundt 20 minutter senere meldte politiet at det var snakk om en dødsulykke.

Mannen skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Ulykken har skjedd på innfartsveien, på mossesiden av tunnelen, skriver Moss Avis.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men personen ble etter hvert bekreftet død på stedet, sier operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt til avisen.

Politiet opplyser at det jobbes på stedet med å kartlegge hendelsen.

