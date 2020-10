Byrådet i Bergen innfører en rekke nye koronatiltak

innenriks

– Vi står dessverre overfor en krevende vinter og må forberede oss på det, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det siste døgnet har Bergen registrert 77 nye smittetilfeller, noe som er det høyeste registrerte tallet siden koronautbruddet startet. Det glidende dagsgjennomsnittet i kommunen ligger nå på 36 nye tilfeller i løpet av de siste sju dagene, noe som også er det høyeste som er registrert.

På pressekonferansen offentliggjorde Valhammer en rekke nye, lokale tiltak.

– Vår vurdering, som støttes av FHI, er at regjeringens anbefalinger alene ikke er tilstrekkelige i Bergen med den smittesituasjonen vi nå står overfor, sa Valhammer.

Munnbindpåbud og legitimeringskrav

På pressekonferansen ble følgende koronatiltak, som vil gjelde fra og med natt til torsdag og i fire uker, lagt fram:

* Forbud mot private sammenkomster med mer enn ti personer, med unntak for barnehage- og barneskolekohorter.

* Forbud mot mer enn 50 deltakere på arrangementer uten fast sitteplass.

* Påbud om munnbind i kollektivtransport og på offentlige steder innendørs der man ikke kan holde minst 1 meters avstand.

* Krav om legitimering av gjester og føring av gjestelister på alle serveringssteder. Gjester som ikke vil legitimere eller registrere seg, skal avvises.

* Innslippsstopp ved midnatt på utesteder med alkoholservering.

* Lydnivået på utesteder og serveringssteder skal ikke være høyere enn at gjester skal kunne holde en samtale med 1 meters avstand.

I tillegg anbefaler byrådet hjemmekontor for alle som kan ha det.

– Ingen ønsker å smitte andre

Valhammer understreket at byrådet innfører de nye tiltakene vel vitende om at de kan oppleves som frustrerende for mange.

– Ingen av oss ville ha dratt på sosiale sammenkomster hvis man trodde man var smittet, ingen av oss ønsker å smitte andre, og ingen av oss ønsker å sette andres liv i fare. Det gjelder også for byens unge mennesker, sa Valhammer, og fortsatte:

– Samtidig som ingen ønsker å utsette andre for smitte, må vi være ekstra påpasselige for at ikke det skal skje. For vi vet at hvis smitte kommer inn på sykehjem eller helseinstitusjoner, så er det fare for at liv vil gå tapt.