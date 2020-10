Seks av ti tviler på immunitet etter koronasmitte

innenriks

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 6.000 nordmenn om de synes det er vanskelig å vurdere hvor farlig koronaviruset er for folk flest.

To av tre nordmenn, 66 prosent, svarer nå at de synes det er vanskelig. I juni svarte 58 prosent det samme.

Det er også tvil rundt hvorvidt smitte fører til immunitet mot viruset. Seks av ti tror nå at man ikke blir immun dersom man blir smittet av koronaviruset. Tre av ti tror man blir immun, mens 10 prosent svarer at de ikke vet.

I juni trodde 25 prosent at smitte førte til immunitet, mens 46 prosent sa nei til dette. Da svarte 29 prosent vet ikke.

– Det er en tendens til at de som tidligere var usikre på om smitte ga immunitet, nå heller faller ned på nei enn ja, sier Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at andelen som er bekymret for å bli smittet av koronaviruset, i oktober er høyere enn gjennomsnittet under hele pandemien.

