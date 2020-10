St. Olav-direktør: Dette varer til slutten av 2021

innenriks

– I sommer trodde mange at kanskje er det over, kanskje har vi kontroll. Men det er ikke overraskende at smitten nå øker, vi er mer inne, vi er mer sammen og kanskje begynner en del å gå litt lei. Jeg ville lyve hvis jeg sa at jeg ikke er bekymret, sier Aasved til Adresseavisen.

Hun tror koronapandemien vil prege sykehuset og oss alle til langt ut i 2021. Blir mange nok vaksinert, kan det være håp om at vi igjen kan begynne å leve og jobbe som før mot slutten av året.

Hun berømmer de ansatte for måten de håndterer situasjonen på. Sykefraværet er lavt og aktiviteten er høy, sier hun.

– Det er ikke selve yrkesutøvelsen som er tung, eller alle smitteverntiltakene, det takler de. Men det er selve livet, og det å ha et særlig ansvar for ikke å bli smittet. Det ansvaret tar de til fulle, sier Aasved som påpeker at under 30 av de 10.500 ansatte ved sykehuset så langt er blitt smittet.

