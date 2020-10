Aktor: Wara havnet i en umulig skvis

innenriks

Statsadvokat Ranke overtok andre del av aktoratets prosedyre i saken mot Laila Anita Bertheussen torsdag morgen. Kollega Marit Formo konkluderte onsdag med at det ikke kunne være tvil om at det var Bertheussen som sto bak truslene vinteren 2018/19. Ranke skal legge ned aktoratets påstand om straff.

Ranke beskrev Tor Mikkel Wara situasjon i saken som vanskelig. Det var mot ham, som daværende justisminister, truslene var rettet mot. Før samboeren ble siktet uttalte han at truslene var skremmende og ubehagelige og at han oppfattet det som en trussel mot demokratiet. I retten har derimot Wara tonet ned sine påstander og opptrådt støttende for den tiltalte samboeren gjennom 26 år.

Siste dag av rettsforhandlingene ba Wara også om å få siste ord da han fortalte om at Bertheussen hadde fortalt om spor i hagen etter brannen den 10. mars, en opplysning han tidligere aldri hadde nevnt i avhør eller under vitnemålet sitt tidlig under rettssaken

– Dette er svært krevende for Wara. Hans samboer står tiltalt for svært alvorlige forhold. Han er i en umulig skvis, sa Ranke og fortsatte:

– Jeg velger å legge vekt på de uttalelsene han ga som justisminister i intervjuer og vil ikke kommentere hans rettslige forklaring ytterligere. Det påvirket ham i hans virke som statsråd, sa Ranke.

