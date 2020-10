Sjømat ledet an børsfall onsdag

innenriks

Nedgangen kommer etter at lakse- og ørretprodusenten samme dag varslet et skuffende driftsresultat for 3. kvartal på minus 187 millioner kroner, før verdijusteringer. Resultatet for samme periode i fjor var på 154 millioner, opplyser E24.

«Covid-19-pandemien forstyrret laksemarkedet negativt, med et betydelig skifte i etterspørselen og lavere priser i sentrale markeder», opplyser selskapet.

Jevn nedgang

Scatec Solar og Norwegian Air Shuttle kunne også rynke på nesen over dagens resultat, med en tilbakegang på henholdsvis 9,9 og 8,5 prosent.

BW Offshore og SAS opplevde begge et noe mer moderat fall på 6 prosent.

Sterke vinnere uteble onsdag, men Helseteknologiselskapet Carasent hadde en oppsving på 9,1 prosent. Shippingselskapet Wallenius Wilhelmsen endte opp 6,5 prosent.

Opp for Telenor og Storebrand

Blant tungvekterne gjorde Storebrand og Telenor det best, med en økning på henholdsvis 3 og 1,3 prosent.

Begge selskapene leverte onsdag kvartalsresultat for 3. kvartal. Telenor viste der til et driftsresultat på 14,5 milliarder kroner, noe som var bedre enn ventet.

Også Storebrand leverte et godt kvartalsresultat. Konsernresultat endte på drøyt 1 milliarder kroner. Det er en økning fra 700 millioner i 3. kvartal i fjor.

Rødt i Europa

Prisen på nordsjøolje lå ved stenging på 42,52 dollar fatet, marginalt opp fra 42,25 ved 16.30-tiden tirsdag.

Også ved de største europeiske børsene er det røde tall. DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 1,4 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100-indeksen i London har en nedgang på henholdsvis 1,5 prosent og 1,9 prosent.

(©NTB)