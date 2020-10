Sanner avviser at budsjettet fører til økt ulikhet

innenriks

– Venstresiden har konkurrert om hvem som kan stemple budsjettet med de største ordene og med den høyeste utestemmen. Så vi tenkte at vi skulle sjekke hvordan budsjettet og skatteopplegget ville slå ut, sier finansminister Sanner til Aftenposten.

Økonomene i finansdepartementet har brukt SSBs modell til å beregne hvordan forslaget til neste års skatteopplegg påvirker inntektsutviklingen i forhold til årets tall. Fasiten er at ulikheten vil holde seg uendret ­ og på et lavt nivå i europeisk sammenheng.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at ulikheten øker. Jeg er bekymret for at ledigheten skal bite seg fast. Hvis vi ikke lykkes med å få ledigheten ned og inkludere flere i arbeidslivet, så vil ulikhetene øke. Her ligger den store utfordringen som budsjettet svarer på, sier han.

Aps Hadia Tajik kaller finansministerens­ tall «helt uinteressante».

– De sammenligner fra ett år til et annet. Ap er kritisk til forskjellsutviklingen over tid, sier hun og påpeker at svaret man får avhenger av om man ser på forskjeller i formue eller forskjeller i inntekt.

– Ser man på formue, er det ikke lenger grunnlag for å hevde at Norge er et likhetssamfunn, sier Tajik.

(©NTB)