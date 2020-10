Wizz Air boikottes på grunn av fagforeningsnekt

innenriks

Det ble vedtatt av hovedorganisasjonens hovedstyre.

– Så lenge Wizz Air ikke tillater fagforeninger, kommer ingen av YS' ansatte eller tillitsvalgte til å fly med selskapet, sier YS-leder Erik Kollerud i en pressemelding.

– Retten til å organisere seg er grunnleggende i norsk arbeidsliv, legger han til.

Avgjørelsen kommer etter at lavprisselskapets konserndirektør József Váradi bekreftet overfor E24 at selskapet ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger.

– Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sa Váradi.

YS-leder Kollerud understreker at boikotten er et signal om at praksisen til Wizz Air ikke tolereres.

– Dette viser en total mangel på forståelse og respekt for den norske arbeidslivsmodellen, sier han.

– Vi oppfordrer også medlemmene våre og alle andre til å bruke flyselskap med tariffavtale, legger han til.

