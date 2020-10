Kunnskapsministeren: Norske lærere står fritt til å vise Muhammed-karikaturer

innenriks

I Frankrike fredag ble den 47 år gamle historielæreren Samuel Paty drept etter å ha gjort nettopp det i undervisningen på skolen der han jobbet. Paty skal ha brukt tegningene når han underviste om ytringsfrihet, som ble en del av timeplanen etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) mener det er skremmende at en lærer kan bli drept for å vise fram en karikatur i undervisningen.

– Denne læreren gjorde en viktig jobb med å ruste elevene til å ta del i demokratiet og bruke ytringsfriheten. Det at han blir drept fordi han gjør akkurat det, er skremmende og forferdelig. Ytringsfrihet og menneskerettigheter er overordnede verdier i den norske læreplanen. Det er opp til lærerne å avgjøre i hvilket fag og hvordan de vil lære elevene om dette, sa Melby på Dagsnytt 18 på NRK mandag kveld.

Læreren står fritt til å for eksempel vise Muhammed-karikaturer, dersom han eller hun mener det er relevant, sier Melby.

– Hva som er viktig å få vist fram og hvilke debatter som er viktige og relevante, kommer an på situasjonen. På ett tidspunkt er dette relevant, i en annen sammenheng er det ikke like relevant. Jeg har stor tillit det faglige skjønnet lærerne viser her, sier hun.

