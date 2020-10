En mann omkom i kollisjon mellom personbil og buss i Luster

innenriks

Den omkomne var føreren av bilen, opplyser politioverbetjent Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Mye snø

Veiforholdene var dårlige, med mye snø og slaps. Begge kjøretøyene hadde vinterdekk.

Ulykken blir etterforsket av Sogndal lensmannskontor.

– Det er så langt ingen mistanke om promille/rus, skriver Hellesund.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokka 9.44 tirsdag. Vest politidistrikt meldte på Twitter om et kaotisk skadested kort tid etter ulykken.

Krisestab

Totalt tolv personer var involvert i ulykken, inkludert bilføreren som omkom. Etter ulykken ble det meldt om to alvorlig skadde, og at flere av busspassasjerene hadde fått mindre skader.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide bekrefter overfor Bergens Tidende at det er en av deres busser som var involvert i ulykken. Hun opplyser at selskapet har satt krisestab og jobber med å få oversikt over hendelsen.

– Bussen var i rute fra Fortun på vei mot Sogndal, og det var passasjerer om bord. Vårt fokus nå er å håndtere hendelsen og følge opp alle de involverte parter. Sjåføren fremstår som fysisk uskadd og får nødvendig kriseoppfølging, sier kommunikasjonsdirektøren til avisen.

