Astrid Hoem valgt som ny leder av AUF

Det vedtok AUFs landsmøte søndag ettermiddag. Hoem ser fram til å ta fatt på ledervervet.

– Det er ganske skummelt for å være helt ærlig. Og ærefylt. Jeg gleder meg veldig, det blir to spennende år for AUF. Og det er jo et godt lag, sier hun til Tidens Krav.

Hoem har vært nestleder i ungdomspartiet de siste to årene. Kristiansunderen ble foreslått som ny leder av valgkomiteen. Hun ble AUF-medlem i 2009 og kom inn i sentralstyret i 2016.

25-åringen blir den yngste AUF-lederen siden Sissel Rønbeck i 1975. Hoem erstatter Libak som har ledet ungdomspartiet siden 2018.

