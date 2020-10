Redningsaksjon etter savnet mann i Sunnfjord utvides fredag morgen

innenriks

– Så lenge Hovedredningssentralen er involvert, så håper vi på å finne mannen i live, sier redningsleder Thoralf Juva til NTB fredag morgen.

Nødetatene ble varslet om at mannen var savnet like etter klokka 16 torsdag ettermiddag. Frivillige samlet seg i 7-tiden fredag morgen for brifing om nye søksområder. De skal nå søke ytterligere i strandområder, samt at man skal få folk ut på holmer, skjær og øyer for å få et søk fra flere vinkler.

– Det har pågått sjøsøk hele natta. Vi kommer til å fortsette når det lysner med flere båter. I natt har det bare vært båter som er store nok til å ha lyskastere, sier Juva.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyste på Twitter like etter klokken 2 at søk på sjøen fortsetter med uforminsket styrke gjennom natten. Kystvaktskipet Tor har overtatt koordineringen fra redningsskøyta Halfdan Grieg.

To redningsskøyter, en ambulansebåt, en brannbåt, en båt fra Røde Kors og mange frivillige i småbåter deltar i søket, og i tillegg driver frivillige søk i strandsonen.

Torsdag ettermiddag opplyste operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til Bergensavisen at det var funnet en tom båt i området. Først trodde man det dreide seg om en båt på rek, men noe senere ble en mann meldt savnet i samme område.

Ifølge Hovedredningssentralen skulle den savnede mannen ut for å trekke krabbeteiner.

(©NTB)