Etterspørselen etter lån uendret i tredje kvartal

Svarene varierer imidlertid en del mellom bankene, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal.

I perioden økte etterspørselen etter førstehjemslån svakt, mens etterspørselen etter fastrentelån var uendret. Videre rapporterer bankene om noe sterkere konkurranse, og deres finansieringskostnader og utlånsrenter falt noe. Bankene rapporterer også om en liten nedgang i bruk av avdragsfrihet, fra en betydelig økning i andre kvartal.

For fjerde kvartal venter bankene, når det gjelder husholdninger, en svak innstramming i kredittpraksisen. Det henger sammen med at de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften ikke blir videreført. Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, venter et flertall av bankene at forskriften vil begrense både antall personer som får innvilget lån og størrelsen på lånene.

Når det gjelder lån til foretak er etterspørselen i tredje kvartal også omtrent uendret. Fremover venter bankene en svak økning i etterspørselen etter lån til næringseiendom.

