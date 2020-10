Aktor la ned påstand om 16 års fengsel for tiltalte etter Trolla-drapet

innenriks

I sin sluttprosedyre la aktor Per Morten Schjetne blant annet vekt på det store antallet blodfunn i stua og på kjøkkenet, som han mener er hovedbeviset for at familiens leilighet på Flatåsen i Trondheim er et drapsåsted.

Schjetne sa også at tiltalte har jobbet systematisk med å fjerne spor i leiligheten, og at han blant annet skrev en avskjedshilsen til avdødes datter slik at den skulle være skrevet av moren.

– Alt dette er etter mitt syn skjerpende omstendigheter, sa han, ifølge Adresseavisen.

Den 33 år gamle firebarnsmoren ble funnet død i Trolla i Trondheim i april. Ifølge tiltalen drepte den tiltalte samboeren henne ved å stikke og/eller skjære henne flere ganger med kniv.

Det skal ha skjedd i deres bolig på Flatåsen i Trondheim en gang mellom fredag kveld 27. mars og natt til lørdag 28. mars. Kvinnen ble funnet av en fisker i fjæresteinene ved Trolla i Trondheim halvannen uke senere.

Tiltalte nekter straffskyld. Han mener at drapsmannen er på frifot.

