I Oslo er det registrert 657 smittetilfeller de siste to ukene.

Flest tilfeller per 100.000 innbyggere er det i bydel Gamle Oslo med 121 smittede, men totalt har hele åtte av femten bydeler over 100 smittetilfeller per 100.000.

Færrest smittede er det i bydelen Vestre Aker med 21,9 smittetilfeller per 100.000. Ingen bydeler ligger dermed under den «røde grensen»

