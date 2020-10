Studenter som drar på utveksling, bryter ikke UDs reiseråd

innenriks

Departementet viser til at en av hovedbegrunnelsene for UDs reiseråd er å unngå at reisende tar med seg smitte fra utlandet og hjem til Norge.

– Studenter som reiser ut for et lengre opphold, utgjør i så måte liten risiko. Også kortere studieopphold i utlandet (f.eks. praksismobilitet, feltarbeid e.l.) anses som nødvendige reiser, såfremt det er en integrert og definert del av utdanningen, skriver departementet i et brev.

Brevet kommer etter Kunnskapsdepartementet har oppfattet at det er behov for en tydeliggjøring om dette.

Presiseringen skal ikke tolkes dit hen at studenter skal føle seg presset til å reise på utveksling.

