Senterpartiet puster Arbeiderpartiet i nakken på ny måling

innenriks

Arbeiderpartiet går tilbake 1,0 prosentpoeng på den nye målingen, som Sentio har gjort på oppdrag for Nettavisen.

– Senterpartiet puster nå Arbeiderpartiet i nakken, og spekulasjonene om hvem som skal ha statsministeren av de to partiene, blir ikke lagt død med det første, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Målingen er tatt opp etter at regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram i forrige uke, og etter at Ap-profilen Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet. Overgangen ble møtt med skarpe reaksjoner fra flere Ap-folk.

Ny statsministerkandidat?

Den siste tiden har Arbeiderpartiet fått historisk lav oppslutning på flere målinger, mens Senterpartiet har gjort det skarpt og er blitt målt nesten jevnstore.

Dette har blåst liv i spekulasjoner om hvem som er den selvskrevne statsministerkandidaten på rødgrønn side. Til nå har dette vært Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi har sagt hele tiden at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering og ikke gått inn på noen diskusjoner om noen kandidater, statsråder eller kabaler, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2 i forrige uke.

Da viste TV 2s siste måling at Senterpartiet og Arbeiderpartiet nesten hadde like stor oppslutning, med henholdsvis 16,2 og 18,4 prosents oppslutning. Målingen var for øvrig den dårligste Ap har hatt noensinne hos TV 2 og Kantar.

I helgen kom en ny Norfakta-måling fra Klassekampen og Nationen, hvor Ap fikk en oppslutning på 21 prosent, mens Senterpartiet hadde 17 prosent.

Venstre og KrF under sperregrensen

I Nettavisens siste måling er 1.000 personer intervjuet over telefon. Spørsmålet de har fått, er hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginen ligger på mellom 0,9 og 3,2 prosentpoeng.

På borgerlig side går Frp tilbake med 1,3 prosentpoeng på målingen og får 13,5 prosent, mens Høyre går tilbake med 1,1 prosentpoeng og måles til 23,6 prosent. Regjeringspartnerne Venstre og KrF havner begge under sperregrensen med henholdsvis 3,3 og 3,5 prosent. For Venstre er dette en framgang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF holder seg på stedet hvil.

For de andre partiene er oppslutningen som følger: SV: 6,6 prosent (- 0,6), MDG: 4,2 prosent (- 0,1), Rødt: 3,3 prosent (- 0,7), øvrige: 1,4 prosent (- 1,1).

(©NTB)